A Mulazzo scatta la Via Dantis, nove stazioni realizzate dallo scultore Giampietro Paolo Paita

Lunigiana - In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, sabato 12 giugno 2021 alle 10.30 in Piazza Archi, a Mulazzo, verrà messa in atto la Via Dantis, un’odissea ai confini della Divina Commedia, con nove stazioni realizzate dallo scultore Giampietro Paolo Paita su progetto del Centro Lunigianese di Studi Danteschi.



L'evento è organizzato dal Comune di Mulazzo , guidato dal sindaco Claudio Novoa.





Il programma



Ore 10.30 - welcome Coffee

Ore 11.00 - apertura lavori: saluti del Sindaco Claudio Novoa e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giant taglio del nastro del. Via Dantis da parte delle Autorità

Ore 11.30 - presentazione del Protocollo Dcmtesco

Ore 12.00 - interventi di Mirco Manuguerra Presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi, dello scultore Giampietro Paolo Paita e di Alessandro Masi Segretario Generale della Società Dante Alighieri

Ore 13.00 - chiusura dei lavori da parte del Sindaco di Multino Claudio Novoa spettacolo del Gruppo Storico Sbandieratori di Fivizzano



Segue buffet



PROGRAMMA ACCADEMICO

Ore 15.00 - intervento dei Presidenti delle Associazioni firmatarie della Carta di Mutano %Ire 15.30 - prolusione d'onore del prof. Francesco De Nicola

Ore 16.00 - eventi collaterali

Ore 17.30 - intervento del Sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa chiusura lavori

Ore 18.00 - messa della Pax Dantis

Ore 21.00 - DELL'ARTE CONTAGIOSA viaggio artistico teatrale nei canti dell' Inferno