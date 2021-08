'Young Voice of the future', premiati Flaminia Boscolo, Afterfall e la sarzanese Ilaria Orlandi

Lunigiana - Sabato sera ad Aulla in una gremita Piazza Cavour, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, si è tenuta la prima edizione del premio musicale "Young Voice of the Future", organizzato dalla Pro Loco Città di Aulla. Il sindaco Roberto Valettini ha tenuto a battesimo questo evento, nel segno della musica, che rappresenta un elemento distintivo della città di Aulla con lo storico Premio Lunezia. E il patron Stefano De Martino ha annunciato che due partecipanti, Elisa Covacich e Alessandro Del Santo, sono stati scelti per partecipare alle selezioni della prossima edizione della nota kermesse.

A vincere la serata di sabato, condotta da Maddalena Baldini, è stata la giovanissima piemontese Flaminia Boscolo, con la canzone 'Musica-Voce-Vita', premiata dalla Presidente di Giuria e delegata alla Cultura Marina Pratici. La giuria popolare ha premiato la band degli Afterfall con la canzone 'Banshee', mentre il premio Simpatia è andato alla sarzanese Ilaria Orlandi, in arte 1LY, in gara con la canzone 'Mare Supersensazionale'. L’appuntamento, come annunciato dal presidente della Pro Loco Marco Profili, è per l’anno prossimo.