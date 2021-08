'Rock in two and friends', musica e ballo alla Filanda

Lunigiana - Appuntamento domani, lunedì 30 agosto, alle ore 21.00 alla Filanda di Aulla, in Via Cerri (davanti alla chiesa) con 'Rock in two and friends'. Concerto con Luca Lo Bosco (voce), Alberto Pavoni (chitarra), Claudio Galazzo (violino), Valter Bono (percussioni). Esibizione di ballo a cura della scuola di danza Tap Dancing. Evento promosso da Comune di Aulla, Viviamo Albiano, Croce Bianca e Tap Dancing. Per partecipare è necessario essere in possesso del green pass, indossare la mascherina (ad eccezione dei bambini) e rispettare le norme anti contagio.