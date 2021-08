'Opera Lunae', l'Otello mercoledì al Piagnaro

Lunigiana - Prima edizione di Opera Lunae, Festival lirico della Lunigiana itinerante organizzato dai Comuni di Tresana, Licciana Nardi, Pontremoli, Villafranca Lunigiana e Mulazzo.

'Otello', una delle opere più famose scritte da Giuseppe Verdi, va in scena mercoledì 25 agosto alle ore 21, nel suggestivo Castello del Piagnaro a Pontremoli, in programma nel cartellone di Opera Lunae, il festival di musica lirica e del bel canto nella Lunigiana.



Opera Lunae è un progetto firmato dall’associazione culturale L’Ospite Inatteso, che si avvale della direzione artistica di Andrea Battistini e della direzione organizzativa di Cinzia Bertilorenzi.



Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo operalunae@gmail.com.



Informazioni al numero 349 5549536



Si ricorda che per poter assistere allo spettacolo sarà necessario presentare il green pass all’ingresso.