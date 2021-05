“La Brunella d’Oro 2021”, torna il premio dedicato alle eccellenze del territorio

Lunigiana - Torna in concomitanza con la festa del Santo Patrono il tradizionale appuntamento annuale “La Brunella d’Oro”, l’onorificenza che il sindaco Roberto Valettini ha istituito all’inizio del proprio mandato per rendere onore a quei cittadini aullesi che si sono contraddistinti nel settore culturale, delle arti, del lavoro, dello sport, del volontariato, del sociale, portando alto il nome della propria comunità d’origine.



A ricevere il riconoscimento per l’edizione corrente, sono: Riccardo Boggi: per lo straordinario impegno culturale e divulgativo speso a favore della comunità aullese ed in particolare per la valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale del complesso di San Caprasio, meta ogni anno di migliaia di pellegrini da tutto il mondo; la professoressa Paola Bruna Speranza, per il lungo e prezioso servizio reso al mondo della scuola ed il costante entusiasmo manifestato nell'approccio alle nuove metodologie didattiche e pedagogiche, al passo con le sfide della contemporaneità; Carlo Benetti, per l’eccellente carriera professionale come opinionista finanziario (fra le collaborazioni annoverate quelle con le redazioni economiche di RAI e Class CNBC) e come divulgatore con varie pubblicazioni attive, a diffusione internazionale; Elisa Donati, per i ragguardevoli meriti accademici e la promettente carriera in ambito scientifico sulle nuove frontiere delle neuroscienze.



I vincitori della “La Brunella d’Oro” edizione 2021 sono stati selezionati da una commissione ad hoc composta da Giuliano Adorni, Umberto Crocetti, Lorella Giuli e Grazia Tortoriello.



Il riconoscimento sarà consegnato ai premiati con una breve cerimonia a cura della delegata alla Cultura Marina Pratici, in programma martedì 1° giugno alle 18 presso la sala consiliare del palazzo comunale.



Nelle parole del sindaco Roberto Valettini: “Lo spirito di comunità si contribuisce a creare anche riconoscendo – finalmente in positivo! – ai cittadini che lo meritano, un riconoscimento di sincera stima e apprezzamento per il loro operato ed il loro valore”.