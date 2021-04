“L’infinito nel palmo della mano”, un reading poetico-letterario per stare assieme a Pasquetta

Lunigiana - Tempi di zona rossa e di distanze fra le persone. Una situazione pesante, ma che si può affrontare con “l’infinito nel palmo della mano”, verso di una bellissima poesia di William Blake, magari ammirando dalla propria finestra la fortezza della Brunella ad Aulla. Per farsi coraggio, per annullare le distanze. Da questa esigenza più che mai umana in un momento come l’attuale, la poetessa e scrittrice aullese Marina Pratici ha avuto l’idea di un reading poetico – letterario per stare assieme a Pasquetta, intitolato “L’infinito nel palmo della mano”. Organizzato dal gruppo Facebook “Symposium: torneremo ad abbracciarci”, in collaborazione con l'associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, l’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad, il Cenacolo intercontinentale “Le nove muse” e la Pro Loco “Città di Aulla”, l’evento è in programma lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta, e verrà trasmesso in diretta sulla pagina social del gruppo “Symposium”. Con l’introduzione della stessa Marina Pratici e della presidente dell’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, Gaia Greco, il reading poetico – letterario vedrà la partecipazione, con propri componimenti, di diversi autori, i seguenti: Sara Pacini, Viviana Sgorbini, Isabella Sordi, Kiara Aradia, Lucia Lo Bianco, Giovanna Lattanzio, Francesca Bianchi, Erika Casanova, Rita Innocenti, Gian Maria Felicetti, Gabriella Paci, Laura Delpino, Ester Cecere, Paola Massoni, Emir Sokolovic, Joan Josep Barcelo, Arjan Kallco e Natasa Butinar.