'Il sussurro dell'anima', romanzo d'esordio per Gian Maria Felicetti e Sara Lombardi

Lunigiana - Sarà presentato venerdì 20 agosto alle 18:30 presso i Giardini Monsignor Guidoni di Aulla 'Il sussurro dell’anima': il primo libro per gli autori, Gian Maria Felicetti e Sara Lombardi, rispettivamente psicologo e educatrice professionale, qui prestati alla scrittura.

Ambientato negli anni Venti, il romanzo è un racconto a due voci sull’incontro delicato tra una donna, qui paziente, Lucrezia, e il suo terapeuta, il dottor (junghiano) Oberdan. Sullo sfondo c'è, sì, la società di quel tempo, ma a tenere campo è soprattutto la complessità del rapporto terapeutico e poi una trama che si srotola attraverso i personaggi e le storie che abitano il libro e che, per forza di cose, si legano alle fragilità dei protagonisti che sin dal principio incontriamo. Una donna in cerca del proprio equilibrio. Uno psicoterapeuta non meno bisognoso di mettere ordine al proprio mondo. Una madre premurosa, un padre rigido. Un arrampicatore sociale, un amore perduto e poi altre figure che si avvicendano. Tra i temi - setting terapeutico, equilibri di relazione e metodo, immaturità emotiva, narcisismo, rottura dei tabù, manie di controllo... - l'altro protagonista del libro pare, sempre, il desiderio: come riconoscerlo? Come gestirlo? Che pericoli corriamo a non comprendere appieno cosa (realmente) desideriamo? Come fare affinché il desiderio arrivi dopo e soltanto dopo ciò che la persona è nel profondo? Che ruolo ha il desiderio nelle relazioni che, lungo tutta la vita, costruiamo?

A organizzare l’evento, come primo di una serie di nuovi appuntamenti aperti al pubblico, l’Associazione Centro Studi Martha Harris Lunigiana da anni attiva nel territorio, qui in collaborazione con il Bar Giardino. L’intervista sarà condotta da Francesca Fontana, le letture a cura di Matteo Ratti e Valentina Serradori. Informazioni: 3398900505 (Elisa). Incontro aperto.