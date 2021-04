'Fino al cuore della rivolta', maratona virtuale per il 25 aprile

Lunigiana - Anche quest’anno, come lo scorso, formato virtuale per il festival “Fino al Cuore della Rivolta”. "Abbiamo deciso di non rinunciare a vivere insieme la festa della Liberazione anche in un periodo storico così complicato e drammatico - spiegano dagli Archivi della Resistenza -. Il consueto appuntamento di Fosdinovo si trasformerà in uno streaming che dalle 9 di mattina e per circa 12 ore si potrà seguire sulle pagine social di Archivi della Resistenza (Facebook e Youtube). Un palco virtuale su cui si alterneranno tante testimonianze, raccolte in 17 anni di lavoro, e tantissimi ospiti (musicisti, artisti, storici, associazioni, ecc.) che in questi anni hanno condiviso parte della nostra strada. Nello stesso momento vi regaliamo una splendida cantata collettiva di “Fischia il vento” e lanciamo una campagna di sottoscrizione per l’edizione estiva del festival su Produzioni dal Basso". La campagna è consultabile a questo link: https://www.produzionidalbasso.com/project/fino-al-cuore-della-rivolta-xvii-edizione-festival-della-resistenza-luglio-agosto-2021/