'Esserespazio', il Dantedì lega Ceparana, Lusuolo e Mulazzo

Lunigiana - In occasione delle Celebrazioni Dantesche 2021, giovedì 25 marzo Dantedi, il Comune di Mulazzo e il Comune di Bolano, grazie al sostegno della Fondazione Carispezia, presentano il progetto culturale #ESSERESPAZIO: un intervento di arte pubblica realizzato da Massimo Uberti. “Siamo orgogliosi di partecipare al Dantedi, giornata nazionale dedicata al Poeta, un appuntamento significativo per il Paese – dichiara Claudio Novoa, Sindaco del Comune di Mulazzo - l’intervento #ESSERESPAZIO di Massimo Uberti ben si inserisce nelle celebrazioni Dantesche: l’opera è un racconto delle visite dell’artista in Lunigiana, una terra che ospitò nel 1306 il Poeta alla Corte dei Marchesi Malaspina. #ESSERESPAZIO di Uberti è ricco di significati profondi, rigenera alcuni luoghi del nostro territorio in chiave contemporanea".



L’opera #ESSERESPAZIO è una narrativa personale dell’artista, che nasce dai suoi viaggi i queste terre e dal suo incontro con il X Canto del Paradiso di Dante. “Amo costruire luoghi per abitanti poeti. - dichiara Massimo Uberti - Qui in Lunigiana ho cercato di ricostruire l’oro infinito del nostro Paesaggio, immaginando differenti sguardi sull’orizzonte e nuove prospettive dell’abitare. “Essere spazio” è un gesto semplice: prendersi cura dei luoghi".



L’intervento di Uberti si dipana su più luoghi: Castello di Lusuolo, Torre di Mulazzo e Largo dei

Giustiniani di Ceparana: fil rouge del progetto artistico è la rivisitazione di alcune panchine,che

riprendono vita attraverso una rigenerazione in foglia d’oro: il colore che rappresenta l’infinito,

metafora dell’incontro tra la Luce e il Divino, elementi presenti nella poetica dantesca. Nel Borgo di Lusuolo gli ospiti e i visitatori sono accolti da una panchina d’oro che in solitudine aiuta a momenti di riflessione, mentre alla Torre di Dante a Mulazzo due panchine d’oro dialogano con il paesaggio circostante. Per finire a Largo dei Giustiniani a Ceparana con dodici panchine d’oro che rappresentano i Dodici Sapienti di Dante.

Inoltre a Lusuolo, sulla cima del Castello è installata una scultura al neon #ELLISSE che rappresenta una grande iride che osserva la Volta Celeste alla ricerca di nuove costellazioni.

Mentre a Largo dei Giustiniani a Ceparana la scultura al neon #ESSERESPAZIO rappresenta l’infinito interiore di ciascuno di noi.



“Per il mio Comune – dichiara Alberto Battilani, Sindaco di Bolano – partecipare al Dantedì è una immensa gioia. Le Dodici Panchine d’oro e la scultura al neon #ESSERESPAZIO accolgono in un simbolico abbraccio la comunità di Ceparana e danno luce al Castello e alla Cappella dei Giustiniani". La mostra diffusa #ESSERESPAZIO, oltre a raccontare attraverso simboli il passaggio del Sommo Poeta in terra di Lunigiana, esalta la bellezza dei luoghi e l’ambiente che li circonda.