Tragedia sulle Apuane, muore donna di 46 anni

Lunigiana - Una escursionista di 46 anni ha tragicamente perso la vita nella tarda mattinata di oggi sulle Alpi Apuane. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta per circa trecento metri dallo Spallone del Monte Sagro, dove si trovava assieme al compagno, che ha cercato di raggiungerla e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico Carrara/Lunigiana e l'elisoccorso Pegaso 3. Purtroppo per la donna, originaria del Pistoiese, non c'era niente da fare. Il corpo della sventurata è infine stato recuperato dal versante delle cave.