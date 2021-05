Sfruttamento della prostituzione, 47enne in manette

Lunigiana - Quarantasettenne in manette ad Aulla per reati legati allo sfruttamento della prostituzione. L'uomo. di origine pugliese, da diversi anni abitante in Lunigiana risulta destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Massa. I fatti in questione risalgono al 2018, quando assieme ad altre tre persone, anche queste arrestate in passato, era gestore di un locale notturno situato in Bassa Lunigiana. Sotto la copertura di un circolo privato, riusciva a gestire un giro di prostituzione dove girava anche molto stupefacente. Il processo lo aveva dichiarato colpevole e per diverso tempo aveva sperato di eludere il carcere con misure alternative che non gli sono state concesse.

L’uomo, dichiarato in stato d’arresto, è stato tradotto presso la casa di reclusione di Massa dove dovrà scontare una pena di due anni e sei mesi.