Sfonda spartitraffico e finisce sulla carreggiata opposta: tragedia sfiorata

Lunigiana - Pauroso incidente che solo per fortuna non è finito in tragedia. È successo poco prima delle 13 sull’autostrada A15 nei pressi del casello di Aulla. Un camion che stava procedendo in direzione La Spezia, è uscito di carreggiata ed è finito su quella in direzione opposta dopo aver sfondato lo sparti traffico. Fortunatamente in quel momento non stavano sopraggiungendo altre auto altrimenti avremmo dovuto scrivere una storia ben più peggiore.



Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’incidente si sia originato a causa dello scoppio di uno pneumatico del mezzo pesante. Il camionista ha riportato un trauma addominale non grave ed è stato trasferito all’ospedale delle Apuane di Massa in codice verde. Sul posto si è recata una pattuglia della polizia stradale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco per la rimozione del camion. I disagi più importanti si sono registrati al traffico autostradale con il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Aulla e il nodo A12.



M.B.