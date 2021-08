Paura sulla A15, conducente perde il controllo dell’auto e si ribalta

Lunigiana - Incidente stradale sulla A15 Parma-La Spezia, in direzione Pontremoli, nel pomeriggio di ieri, domenica 22 agosto. Intorno alle 14, al chilometro 78.2, un’auto è andata a sbattere contro un guardrail, ribaltandosi nella parte di carreggiata della corsia d’emergenza. Probabilmente il conducente, un uomo, ha perso il controllo dell’auto, finendo per colpire il guardrail. Le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi, ma è stato comunque necessario il trasporto all’Ospedale delle Apuane.