Notte brava in Lunigiana, seicento persone si ritrovano a Zeri per un rave party

Lunigiana - Ora che le restrizioni si stanno allentando, ecco che di nuovo riprendono i rave party in Lunigiana. L’ultima volta, cioè a settembre 2020, gli organizzatori avevano scelto come meta per il loro sballo notturno la cava “Vittoria” di Fivizzano e, allora, erano stati 64 i denunciati, mentre nella notte tra sabato 26 giugno e domenica 27, a essere luogo dell’evento è stato il suggestivo parco delle pale eoliche sito sul Monte Colombo, nel comune di Zeri. A raggiungere la vetta in tarda serata sono state circa seicento persone che, in maniera non autorizzata, hanno dato il via al rave che è durato fino alla tarda mattinata seguente. La musica, ovviamente a tutto volume, si è sentita distintamente sia a Pontremoli città che nelle valli del Comune antistanti il monte. I partecipanti hanno lasciato Zeri nel pomeriggio ripulendo, tra l’altro, tutta l’area dai rifiuti. A monitorare la situazione il sindaco e le pattuglie dei Carabinieri di Pontremoli, che attualmente stanno facendo degli accertamenti per individuare i responsabili che, anche in questo caso, saranno probabilmente denunciati, non solo per aver organizzato un evento senza i dovuti permessi, ma anche per aver infranto le regole anti-Covid.



Anastasia Biancardi