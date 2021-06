Lunigiana, due incidenti in poche ore. Motociclista ricoverato a Pisa

Lunigiana - Grave incidente questa mattina, domenica, ad Aulla per un ciclista investito da un’auto. L’uomo, intorno alle 10, stava passando nel quartiere Matteotti quando, per cause da accertare, è stato travolto dal mezzo. Il ciclista avrebbe perso molto sangue ed è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane di Massa in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Neanche un’ora dopo a Villafranca un altro incidente ha coinvolto un motociclista che ha riportato un trauma spinale. Per questo motivo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3, oltre che dell’ambulanza del 118. L’uomo è stato trasferito all’ospedale pisano di Cisanello in codice giallo.



(foto: repertorio)