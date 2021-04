Furiosa lite tra vicini a causa di un cane, coltello da cucina sequestrato

Lunigiana - Quella di ieri sera è stata una serata movimentata in Lunigiana. Una banale lite tra vicini, originata da un battibecco dovuto alla custodia di un cane, poteva finire in tragedia, fortunatamente evitata grazie anche al tempestivo intervento dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pontremoli. Un equipaggio del Radiomobile è dunque intervenuto, come tante altre volte, per sedare una lite tra vicini di casa: motivo del contendere i presunti fastidi provocati dal cane del vicino. Al loro arrivo i militari hanno trovato quattro dei sei contendenti visibilmente esagitati. Secondo quanto appreso dai carabinieri, all’atto dell’intervento, uno dei soggetti, spalleggiato dalla compagna, nel corso dell’alterco, avrebbe afferrato e brandito contro i vicini di casa un grosso coltello da cucina, arma di cui si sarebbe disfatto prima dell’arrivo dei militari. Non è stato difficile per i militari, grazie anche alle indicazioni dei presenti, recuperare l’arma, poco prima usata, e metterla sotto sequestro. Immediatamente veniva rintracciato anche l’aggressore, un 32enne già noto alle forze dell’ordine, che veniva denunciato alla Procura di Massa per minaccia grave e porto abusivo di armi.