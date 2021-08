A15, traffico in tilt in direzione Parma a causa di uno schianto tra camion e furgone

Lunigiana - Un pauroso incidente tra un camion e un furgone ha mandato in tilt il traffico sull’autostrada A15 in direzione Parma. Al momento in cui scriviamo i chilometri di coda sono cinque ma fortunatamente per le persone coinvolte non ci sono state gravi conseguenze. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.50 di oggi, martedì, poco dopo Pontremoli quando, per cause da chiarire, un camion e un camioncino si sono scontrati.



L’unico ferito ha riportato un trauma alle gambe e per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che con ogni probabilità trasferirà il paziente all’ospedale pisano di Cisanello. Sul posto, oltre all’ambulanza della Misericordia e all’automedica di Pontremoli, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso.