Zeri, criticità sulle strade provinciali. In programma importanti lavori di ripristino

Lunigiana - Il presidente della provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti, su invito del sindaco Christian Petacchi, ha raggiunto ieri le valli di Zeri per fare un sopralluogo e prendere nota delle criticità sulle strade provinciali del territorio.

"Dal giorno del nostro insediamento, – spiega il gruppo di maggioranza Zeri Rinasce – e dopo gli anni bui della conflittualità e mancanza di dialogo con ogni ente della precedente amministrazione, uno dei nostri compiti è stato quello di riallacciare i rapporti deteriorati coi Comuni limitrofi, con la Provincia e con tutti gli enti sovracomunali. Dobbiamo dire che abbiamo trovato interlocutori attenti e disponibili, che hanno recepito il cambiamento di clima, di serietà istituzionale e di una giusta fermezza. È in questo rinnovato spirito di collaborazione che la Provincia, compatibilmente alle risorse disponibili e alle necessità anche degli altri comuni ha, anno dopo anno, risposto alle nostre richieste per sanare le criticità più gravi". Ad esempio Ternesa, Blaara, il ponte di Antara, la Grotta di Lourdes, l’intervento a foce di Rossano, alla Pradalinara, al curvone di Valditermine, etc… E anche dall’ispezione di quest’anno, l’amministrazione zerasca ha ottenuto lavori di ripristino e messa in sicurezza delle criticità più urgenti: "Il tutto – conclude il gruppo – di uguale attenzione per gli anni futuri. Un ringraziamento particolare al presidente Gianni Lorenzetti per la sua presenza e disponibilità".