Una pedalata per sostenere il finanziamento del raddoppio della Pontremolese

Lunigiana - Una pedalata e un flash mob per caldeggiare il finanziamento del raddoppio della ferrovia Pontremolese e della galleria di valico all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'evento, promosso da Legambiente e Comune di Filattiera con la partecipazione e la collaborazione dei sindaci della Lunigiana, dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana e delle cooperative di Comunità Sigeric e AlterEco, si terrà domani, martedì 1° giugno, nell'ambito ella campagna legambientina “Voler Bene all’Italia, giornate di orgoglio dei Piccoli Comuni”



Il programma:



• Ore 10,00 ritrovo a Filattiera, Pieve di Sorano, sulla via Francigena



• Ore 10,30 partenza Pedalata in ebike con Sindaci della Lunigiana, e le cooperative di Comunità Sigeric ed AlterEco tra le stazioni FS di Filattiera e Pontremoli



• Ore 11,30 Stazione FS di Pontremoli - Flash Mob/conferenza stampa - pro-Raddoppio della Ferrovia Pontremolese.



"Legambiente - si legge nella nota relativa all'evento - ha proposto al governo il raddoppio della ferrovia Pontremolese, come infrastruttura prioritaria in Toscana e in Italia, da comprendere nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Anche per la Lunigiana ed i suoi 14 piccoli Comuni la realizzazione dell’opera è strategica per la ripresa sostenibile dell'Italia e per la valorizzazione delle aree interne e del trasporto intermodale tra Padana, Toscana e porti del Mar Ligure/Tirreno. Il Governo aveva già inserito il raddoppio della Pontremolese tra le opere prioritarie e nominato un commissario. Recentemente in sede di audizioni alla Camera dei Deputati si è appreso che lo studio di fattibilità per terminare l'opera sarà inserito nel contratto di programma tra Stato e RFI. Legambiente e i Sindaci dei Piccoli Comuni vogliono esortare il Governo a finanziare e realizzare l'opera in tempi utili.



Alla mobilitazioni saranno presenti sindaci e amministratori dei 14 Comuni della Lunigiana, Unione di Comuni Montana Lunigiana, presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, consiglieri e parlamentari della zona, assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli, e la presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Raffaella Paita.