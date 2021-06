Un donatore misterioso per la biblioteca di Fivizzano: ecco l’Encyclopedie di Diderot

Lunigiana - Un donatore misterioso e un’enciclopedia dal valore di circa 25mila euro. La biblioteca E.Gerini di Fivizzano ha accolto, nei giorni scorsi, la 2^ edizione del libro a stampa “L’Encyclopédie o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri” di Denise Diderot e Jean-Baptiste Le Rond D’Alembert. Anno 1777, rappresenta un importante punto di arrivo di un lungo percorso teso a creare un compendio universale del sapere, nonché il primo esempio di moderna enciclopedia di larga diffusione e successo, cui guarderanno e si ispireranno nella struttura quelle successive. Diventò, inoltre, un vero e proprio manifesto del movimento filosofico e culturale conosciuto come “Illuminismo”. Un pezzo da novanta per quanto riguarda il Museo della Stampa, di cui Fivizzano si fa gran vanto per le rare edizioni che contiene, e al quale si va ad aggiungere questa splendida collezione arrivata in Lunigiana grazie alla collaborazione del professor Daniele Canali e del signor Fabrizio Consoli. I tomi saranno consultabili per tutti coloro i quali ne avranno bisogno o per semplice curiosità.



Anastasia Biancardi