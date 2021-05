Trasporto sociale Lunigiana, il contributo di associazionismo e società civile

Lunigiana - L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da covid-19 ha reso chiaro a tutti quanto sia importante promuovere un dialogo strutturale tra le istituzioni e il tessuto civico associativo a livello locale.

La gestione dell’emergenza ha confermato il ruolo determinante che il volontariato organizzato e le reti di solidarietà già avevano, da tempo, nell’offrire risposte rapide e concrete ai bisogni delle comunità

Anche per questo la Società della Salute della Lunigiana e il Comitato di Partecipazione Zonale, uno degli istituti di partecipazione previsti dalla L. R. 75/2017, intendono continuare a promuovere il coinvolgimento del terzo settore e della società civile locale nelle politiche di salute del territorio, chiamandoli a prendere parte ad un percorso di progettazione partecipata per definire le caratteristiche chiave del futuro servizio di trasporto sociale territoriale della SdS Lunigiana.

Al percorso di progettazione partecipata potranno prendere parte, rispondendo ad un’apposita manifestazione d’interesse, soggetti pubblici, soggetti privati aventi natura giuridica (imprese, enti, associazioni, istituti scolastici e di formazione, liberi professionisti), comitati e gruppi informali attivi sul territorio, i cui obiettivi e attività siano vicini ed affini ai temi della tutela della salute dei cittadini.

Per partecipare al percorso di progettazione partecipata è possibile inviare la propria candidatura entro venerdì 21 maggio, compilando il formulario a cui si accede tramite il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQRwSpNRFS1O7OPkDcnSyqxotx_jPnh1Tes-3pmKidTwbvMw/viewform?usp=sf_link.

Le realtà interessate ad unirsi al percorso verranno invitate a partecipare a quattro laboratori di progettazione partecipata, che si svolgeranno online o in presenza, in base alle misure di contenimento del contagio da coronavirus, nei seguenti giorni di martedì del prossimo mese: 1° giugno, 8 giugno, 15 giugno e 22 giugno, sempre dalle ore 17 alle ore 19.

Lo scopo degli incontri sarà quello di fare una rassegna delle competenze e delle risorse che i partecipanti mettono a disposizione della progettazione locale e dello sviluppo del servizio, sia in questa fase di progettazione che in quelle successive; di favorire la creatività e la collaborazione tra i partecipanti per ideare soluzioni efficaci e non convenzionali ai problemi cui l’intervento vuole dare risposta; di progettare gli elementi fondamentali che andranno a costituire il nuovo servizio territoriale; di rafforzare la conoscenza tra le realtà del territorio e, tramite queste e la rete che costituiranno, i meccanismi di partecipazione ai temi che riguardano la salute.

L’attività di progettazione partecipata nasce nell’ambito del percorso dei Cantieri della Salute, progetto coordinato da Federsanità – ANCI Toscana, con il supporto tecnico di Sociolab, che intende favorire la partecipazione dei cittadini e del tessuto associativo territoriale rispetto ai temi che riguardano la salute, dando piena realizzazione al modello di partecipazione già introdotto dalla L. R. 75/2017 e promuovendo lo sviluppo e il consolidamento di forme di welfare di comunità, basate su collaborazioni virtuose tra cittadinanza e servizi pubblici.

Sempre nell’ambito del percorso dei Cantieri della Salute, è stata già resa pubblica anche una “Manifestazione d’interesse per attivatori di comunità”.

Il compito di queste nuove figure è quello di supportare SdS e Comitato nella progettazione e nel test dei servizi sperimentali, e proprio in quello del servizio di trasporto sociale per i candidati domiciliati in Lunigiana.

Per informazioni e chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo info@cantieridellasalute.it o consultare il sito https://cantieridellasalute.it/, anche nella pagina territoriale dedicata alla Lunigiana.