Terre di Canossa, la gara delle auto storiche arriva anche a Pontremoli

Lunigiana - Venerdì 21 maggio le vie del centro storico di Pontremoli si animeranno all’arrivo delle meravigliose auto d’epoca del Terre di Canossa che sfileranno nel cuore della nostra Città tra le 11.45 e le 12.15. È previsto anche un controllo timbro in Piazza della Repubblica.

L’amministrazione comunale è felice di accogliere nuovamente il passaggio dell’evento.

Queste le parole del Sindaco Lucia Baracchini che saluta con piacere tutti gli equipaggi e gli organizzatori: “Una ripartenza in quarta, mi viene da dire, pur se ancora all’insegna delle tante limitazioni e rispettosi dei comportamenti che sono diventati nostra abitudine. Il nostro desiderio di rivedere la Città viva e in movimento, viene ad essere premiato dal passaggio delle auto di Canossa, metafora della nostra ripartenza quale luogo di attrazione e di interesse”



A cura del team Canossa Events anche la pubblicazione di una guida turistico-paesaggistica che verrà distribuita a tutti i partecipanti, contenente la descrizione delle bellezze storico-artistiche delle località attraversata dalla gara.



Il “Terre di Canossa” è quindi pronto a riaccendere i motori con l’edizione 2021 che si svolgerà dal 20 al 23 maggio. L’evento percorrerà le incantevoli strade di Emilia, Liguria e Toscana e sarà come sempre caratterizzato dall’inconfondibile miscela di sport, passione, paesaggi, cultura e serate indimenticabili. Quest’anno il focus sarà anche sulla montagna: verranno valicati impegnativi passi e si esploreranno le affascinanti strade della Garfagnana per giungere infine all’incantevole mare della Versilia. Non mancheranno le città d’arte, i paesaggi meravigliosi, gli antichi castelli, le dolci colline e le nuove suggestive location scelte come scenario ad una gara tra le più importanti nel panorama internazionale degli eventi per auto storiche.