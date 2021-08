Sda Lunigiana: "Corso di formazione per la figura dell’amministratore di sostegno"

Lunigiana - Il Dipartimento del servizio sociale, non autosufficienza e disabilità dell’ASL Toscana Nord Ovest promuove, nell’ambito del proprio territorio, l’organizzazione di un corso di formazione per la figura dell’Amministratore di Sostegno.

Il corso è rivolto ad associazioni o fondazioni operanti nel sistema sociale e sociosanitario integrato ed a persone che intendono svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno, al fine di istituire e gestire gli elenchi di persone disponibili ad assumere l’incarico di Amministratore di Sostegno (L.R.T. 18/2020).

L’Amministratore di Sostegno è una figura che opera a favore di persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La sua nomina è di competenza del giudice tutelare.

Il corso sarà svolto in più edizioni, una edizione per ogni zona distretto/SdS, in presenza o a distanza, per un totale di 30 ore di formazione.

I corsi inizieranno dopo il 15 settembre 2021 e la frequenza al corso darà la possibilità di iscriversi negli elenchi previsti dalla L.R.T. 18/2020.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0508660330 oppure 0508662468, dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

Per la zona Lunigiana l'iscrizione si effettua inviando una mail con oggetto “Corso di formazione per AdS” a ilenia.borrini@uslnordovest.toscana.it entro il 30 agosto 2021, indicando il nome dell’associazione o la fondazione di appartenenza, le generalità e un recapito telefonico.