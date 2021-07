Ponte Casola, la rabbia degli abitanti: "Come faranno due mezzi a passare contemporaneamente?"

Lunigiana - Si sono ritrovati alle 8 di questa mattina per un simbolico "saluto al ponte" con il chiaro intento di sottolineare ed esprimere, ancora una volta, la propria ferma contrarietà alla chiusura del ponte di Casola. L'assemblea lo aveva deciso ieri pomeriggio nel corso di un presidio sotto il palazzo comunale. Lo definiscono un "assordante silenzio" facendo riferimento ai colloqui avuti nei giorni scorsi con le autorità interpellate giorni fa: delegazioni di Casola in Lunigiana, di Minucciano e Giuncugnano dell'Alta Garfagnana avevano chiesto delucidazioni a proposito della chiusura del ponte sull'Aulella della Sr445 che, da una parte, porta a Lucca e alla costa, dall'altra all'autostrada. Silenzio che, se possibile, ha ancor di più indignato la comunità.



Così, nell'assemblea di ieri pomeriggio, è stato nuovamente richiesto ai sindaci di farsi carico delle ripercussioni negative sulla comunità e di far approntare un guado o un ponte provvisorio per ovviare alla chiusura totale. Spiegano i promototi: "È stato messo in rilievo che le alternative viarie sono disastrose, e le foto mostrate non lasciano dubbi. Possibile che non ci sia stato un pensiero per chi deve percorrere queste strade? Come faranno due mezzi a passare contemporaneamente, e tutto il traffico che si riverserà come potrà essere retto da strade malconce, piene di buche per di più senza parapetti? E mezzi di soccorso ed emergenza come faranno? Sono domande a cui ad oggi, non vi è risposta, e soprattutto non sembrano fare problema".