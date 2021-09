Ponte Albiano, traffico della Cisa deviato su trecento metri di strada provvisoria di cantiere

Lunigiana - A partire dal prossimo 13 settembre e fino al 30 aprile saranno chiusi 300 metri di Statale della Cisa in prossimità del cantiere per la ricostruzione del ponte di Albiano; il traffico sarà deviato lungo una carreggiata provvisoria di cantiere parallela, 'spostata' lato Caprigliola. L'ordinanza Anas che dispone questa modifica viaria viene adottata in seguito alla richiesta dell'impresa Sales al fine di realizzare i lavori propedeutici alla costruzione della 'spalla B' del viadotto, la cui ultimazione è prevista nel mese di marzo 2022,con completamento del collaudo in aprile.



Intanto proseguono a ritmo spedito le lavorazioni delle fondazioni della spalla lato Albiano. "A seguito del completamento della demolizione della porzione della spalla del ponte crollato, che interferiva con l'approdo del nuovo ponte - si legge sul sito del Commissario per la ricostruzione -, hanno preso rapido avvio le opere di fondazione attraverso la realizzazione di 24 pali trivellati. Nell'alveo, mentre sulla seconda pila sta maturando il plinto gettato, si procede con la scapitozzatura dei pali sulla prima pila e con gli accorgimenti per la predisposizione della posa delle armature. Sulla sponda di Caprigliola, al fine di consentire lo svolgimento delle lavorazioni per la realizzazione della nuova rotatoria di intersezione con la S.S. 62, sono state portate avanti le attività per il completamento del tombino sul Rio Cafaggio. Sono stati eseguiti il rinfianco con magrone del tubo finsider e il riporto di materiale per realizzazione piano di posa della fondazione stradale".