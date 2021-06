Nuovi autovelox sulla A15 tra Pontremoli e Berceto

Lunigiana - Salt informa che, ai fini dell’incremento delle condizioni di sicurezza della circolazione e della sicurezza delle gallerie appartenenti alla rete TEN, lungo la A15 sono stati installati due nuovi box autovelox di ultimissima generazione, con tecnologia ad infrarossi (funzionamento diurno e notturno). I due apparecchi sono ad esclusiva gestione della Polizia Stradale e potranno essere attivati a partire da Lunedì 28 Giugno 2021.



Un box è installato, in direzione La Spezia, tra la stazione di Berceto e quella di Pontremoli, dopo l’uscita della galleria Cucchero, in un tratto autostradale ove il limite massimo di velocità è fissato a 130 Km/h.

L’altro, in direzione Parma, i trova tra la stazione di Pontremoli e quella di Berceto, dopo l’uscita della galleria Corchia, in un tratto autostradale ove il limite massimo di velocità è fissato a 70 Km/h.



"I sopracitati box autovelox - scrive Salt - sono preavvisati da appositi segnali regolamentari di 'controllo elettronico della velocità'. Si invitano pertanto tutti i conducenti, per il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di regolarità della circolazione, allo scrupoloso rispetto dei limiti di velocità imposti, anche per non incorrere nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia".