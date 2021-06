Mille miglia: la corsa più bella del mondo passa dalla Lunigiana

Lunigiana - Torna la 1000 miglia che dal 16 giugno, in partenza da Brescia, terminerà il 19. Le tappe saranno quattro, e anche quest’anno il transito per la Lunigiana è obbligatorio, questa volta, però, al contrario, cioè in discesa lungo la Cisa, passando i confini di diversi Comuni, verso Viareggio, meta della prima tappa. Alle 19.55 i bolidi d’epoca sfrecceranno lungo le vie di Sarzana, quindi il divertimento per appassionati e fotografi è assicurato. Il Passo della Cisa, infatti, è una novità per la 39^ edizione, così come il giro al contrario lungo la costa tirrenica. Nonostante la pandemia, le macchine che intraprenderanno l’impresa saranno ben 375, e tutto svolto secondo le norme. Tra i numerosi partecipanti, anche l’ex pilota automobilistico Arturo Merzario, oltre a tantissime personalità straniere amanti del racing più suggestivo d’Italia.