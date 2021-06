Mangia Trekking nello Zerasco ricordando Franco Muzio

Lunigiana - L'associazione Mangia Trekking ha voluto realizzare un'iniziativa di alpinismo lento nello Zerasco dedicata all'editore Franco Muzio, recentemente scomparso. “Un importante riferimento culturale che insieme a tanti interessanti libri di cultura locale, ambientale e forestale, è stato editore anche di 'Lunigiana Ignota' di Carlo Caselli, il libro che da anni orienta tante attività di Mangia Trekking. L’associazione nella casa editrice ed in Muzio ha sempre trovato attenzione e le giuste motivazioni per sviluppare avventure sportivo-culturali indirizzate alla conoscenza della Lunigiana”, spiegano dal sodalizio. L'escursione in ricordo di Muzio, organizzata dagli associati del posto Riccardo Quiligotti e Daniele Cariola, ha visto i partecipanti seguire un percorso ad anello, partendo dal Passo di Calzavitello, raggiungendo il Monte Radice per osservare da vicino i resti di un aereo Cessna caduto nel 1970, in cui purtroppo perse la vita un giovane francese. Più tardi, a conclusione della giornata, l’arrivo a Bergugliara per visitare e l’azienda agricola-caseificio 'I trei fantoti', dove una giovane famiglia di allevatori perpetua una storica tradizione locale di allevamento, con produzione di latte, formaggio, ricotta, ed oggi anche yogurt e gelato.