Lunigiana: un numero di cellulare per avere informazioni sul coronavirus

Lunigiana - Da martedì 6 aprile la Società della Salute della Lunigiana metterà a disposizione dell’utenza un numero telefonico dedicato per avere informazioni sul Covid-19. Il numero telefonico è il seguente: 331 2630329. Risponderanno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, i giovani lunigianesi, in forza al servizio civile, i quali danno sostanza al progetto “Bottega della Salute”, voluto dalla Regione Toscana ed effettuato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Si tratta di un servizio innovativo, multifunzionale, gratuito, riconoscibile e facilmente accessibile a tutti, presente, in particolare, nei piccoli Comuni delle zone montane o più periferiche. Il progetto impiega, come accennato, giovani lunigianesi del servizio civile regionale, adeguatamente formati per offrire i seguenti servizi: prenotazione di visite mediche ed esami; attivazione della carta sanitaria elettronica; consultazione del proprio fascicolo sanitario elettronico; verifica o modifica della fascia economica per il ticket sanitario; accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione; richiesta di informazioni sui servizi erogati dal proprio Comune; pagamento del bollo auto.

L’obiettivo principale del progetto “Bottega della Salute” è quello di avere un luogo, ben visibile e identificabile da parte del cittadino che vive in zone periferiche o montane, nel quale trovare facilità di accesso a tutta una serie di servizi, senza essere costretto a spostarsi nei grandi centri abitati.