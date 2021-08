La fosdinovese Alda Lazzoni compie 101 anni

Lunigiana - Nella giornata di ieri lunedì 23 agosto la località Vercalda di Fosdinovo ha festeggiato la Alda Lazzoni che ha raggiunto

la ragguardevole età di 101 anni. Correva l’anno 1920 e mentre la Alda veniva alla luce, negli Stati Uniti proprio in agosto

veniva concesso il diritto di voto alle donne e sempre in quell’anno entrava in vigore il proibizionismo, mentre dall’altra parte del mondo Gandhi dava inizio alla sua campagna di resistenza non violenta verso la Gran Bretagna. A Fosdinovo invece la Alda iniziava il suo cammino che la porterà a sposarsi con “Gigetto” dal quale avrà tre figli, che a loro volta le daranno tre nipoti e tre pronipoti; Alda, aldilà del rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale, è famosa ed apprezzata per le sue doti gastronomiche ed i suoi famosi “sgabei” sono stati degustati da fosdinovesi e turisti nelle consuete sagre locali e nelle feste patronali, degli alpini e delle castagne. Tanti auguri alla Alda dai figli Giovanni e Paola, dalla nuora Rosy, dai nipoti Rita, Carmen e Massimo e dalle pronipoti Eleonora, Sophia e Gaia oltre che da tutti i parenti ed amici per questi suoi favolosi 101 anni.