L’Unione dei Comuni Montana Lunigiana diventa social: pubblicata la pagina Facebook

Lunigiana - Da oggi anche l’Unione dei Comuni, che racchiude 13 dei 14 comuni della Lunigiana, ha una pagina

Facebook alla quale i cittadini potranno rivolgersi per rimanere aggiornati sulle attività dell’Ente, per

richiedere informazioni sui servizi erogati e per essere sempre al corrente sulle allerte emesse dalla

Protezione Civile. Uno strumento importante per rimanere connessi con il territorio, sia per le

istituzioni che per la popolazione.

E' possibile raggiungere la pagina al nome UCM Lunigiana e cliccare su “Mi piace”.