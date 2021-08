Inaugurata al Passo della Cisa la Capanna Twin ideata dal Politecnico

Lunigiana - Inaugurata lo scorso 31 luglio al Passo della Cisa la prima Capanna TWIN. La struttura sarà aperta a tutti i turisti ‘lenti’ in viaggio a piedi o in bici lungo Sentiero Italia CAI e Via Francigena, che convergono proprio al Passo. La Capanna TWIN è una struttura di accoglienza a servizio del turismo lento, realizzata dal Politecnico di Milano e dal Club Alpino Italiano nell’ambito del progetto TWIN (Trekking Walking and Cycling for INclusion). Partner del progetto, Associazione Europea delle Vie Francigene, Cai, Consorzio di solidarietà sociale Oscar Romero e Federazione Ciclistica Italiana. Questa prima capanna è stata realizzata con legname di recupero nella falegnameria della Casa Circondariale di Monza, offrendo ai detenuti un percorso formativo e di rieducazione, e sono stati proprio due ospiti della Casa Circondariale di Monza, Beppe e Willy, a tagliare il nastro tricolore dell’inaugurazione.



L’accoglienza di pellegrini, escursionisti e ciclisti sarà garantita dalla Cooperativa di comunità Berceto Nova che, in collaborazione con il Comune di Berceto, avvierà al lavoro persone fragili. Il progetto ha l’ambizione di definire un modello replicabile per la rigenerazione dei territori marginali e fragili, dando slancio alle economie locali attraverso un turismo itinerante lungo ciclabili e cammini, che sia occasione di inclusione sociale. Sono intervenuti all'inaugurazione i sindaci di Pontremoli, Lucia Baracchini, e Berceto, Luigi Lucchi, e l'assessore all'Ambiente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo. Un importante passo che "non sarebbe stato possibile senza Luigi e Lucetta, i proprietari del terreno su cui TWIN ha trovato rifugio, che hanno riposto fiducia in noi fin dall’inizio", spiegano i promotori del progetto. "L’inaugurazione può sembrare il punto di arrivo del nostro viaggio, ma in realtà è soltanto l’inizio. La vera sfida inizia ora e non ci resta che proseguire in questa direzione, alla ricerca di nuovi partner che – come il Cai per questa prima Capanna – possano permetterci di aprire passo dopo passo altre 10, 100, 1000 Capanne TWIN lungo i cammini d’Italia".



Per prenotare twin.passodellacisa@gmail.com

Recapito telefonico di riferimento: sig. Marino 39 334 8696728