Il gruppo "Sereni Orizzonti" cerca infermieri e altre figure professionali

Lunigiana - A.A.A. cercasi con urgenza direttori di struttura, personale amministrativo, medici geriatri, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari, assistenti sociali, psicologi, educatori, podologi, cuochi e personale ausiliario da impiegare subito nelle strutture del gruppo “Sereni Orizzonti”, l’azienda leader in Italia nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti. La richiesta pressante non riguarda soltanto 150 nuove assunzioni a tempo indeterminato o in rapporto in libera professione (in particolare per le figure di medico geriatra, assistente sociale, psicologo e podologo) ma anche circa 700 posizioni da sostituire durante il periodo estive (da luglio a settembre).



In particolare, per la RSA “Sanatrix” di Aulla la selezione di “Sereni Orizzonti” riguarda innanzi tutto operatori sociosanitari. A tutti i candidati viene proposto un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo pieno su tre turni (diurni/notturni), con trattamento economico previsto dal contratto collettivo Anaste. Ciascun interessato potrà compilare il modello di candidatura in allegato e inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo selezioni@sereniorizzonti.it, specificando nell’oggetto la provincia o struttura per la quale ci si propone. In considerazione delle mansioni che dovranno svolgere, a tutti i candidati selezionati verrà richiesto di sottoporsi a una visita medica pre-assunzione che valuti l’idoneità psico-fisica e l’avvenuta vaccinazione al Covid-19.