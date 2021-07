Il boom dei guariti di ieri era un errore della Regione Liguria

Lunigiana - "Si segnala che in data 4/7/2021, si è verificato un problema informatico relativamente al caricamento del numero di soggetti guariti che è inserito erroneamente nei flussi: sono stati caricati circa 300 guariti in più". Lo fa sapere oggi la Regione Liguria, correggendo il dato di ieri che parlava di 343 positivi in meno (QUI l'articolo). Purtroppo si tratta di un errore di Genova.

"Il dato è stato allineato in data odierna (sono stati rettificati i guariti inseriti ieri). I guariti delle ultime 24 ore sono +7", fa sapere la Regione Liguria. "Il problema informatico è stato tempestivamente comunicato al Ministero e non influirà su nessun indicatore".