Il Comune di Villafranca cerca un geometra a tempo pieno e indeterminato

Lunigiana - Il Comune di Villafranca ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di un istruttore tecnico (geometra, categoria C, posizione economica C1) a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al settore 'Lavori Pubblici e Governo del Territorio'. Sarà possibile inviare le domande di ammissione (con consegna a mano, raccomandata o pec) entro le ore 12.30 del 22 luglio prossimo. Tutti i dettagli sul sito istituzionale del Comune lunigianese, nella sezione 'Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso'.