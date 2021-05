Corso di cottura nei testi di Ghisa, la proposta lunigiana di Slow food

Lunigiana - La condotta Slow food lunigiana apuana, ha tra le sue attività principali la tutela, la valorizzazione e la trasmissione delle tradizioni locali.

"La cultura che contraddistingue ogni comunità, ha la necessità di essere conosciuta e tramandata, è nostro compito passare ai nostri figli quei valori, e ciò che gli stessi rappresentano. In un momento in cui la riscoperta di territori, culture, gastronomia è quantomai alla ribalta, diventa ancor più importante, per noi e per tutta la Lunigiana, mostrarsi aperti ed inclusivi", spiega il fiduciario Matteo Podenzana.



In questa direzione, la nuova condotta e le comunità che rappresentano la linfa del mondo Slow food, hanno deciso di elaborare un programma partendo dal corso di cottura nei testi di ghisa vol. 1. Lo scopo è quello, attraverso un percorso, di insegnare l'uso delle tecniche, i segreti e gli stratagemmi per poter usare, anche a casa, un'antica tecnica di cottura che è il simbolo della Lunigiana intera.

Il corso prevede l'uso del testo nella cottura delle carni, agnello di Zeri (uno dei presidi) e altre tipicità; i "maestri" de La Guinadese accompagneranno i corsisti in questo viaggio al termine del quale si avrà la possibilità di degustare quanto preparato e confrontarsi.



Per info www.wideswine.com/corso

email. corsilunigiana@hotmail.com