Comuni della Lunigiana plaudono al potenziamento dei Vigili del fuoco ad Aulla

Lunigiana - Sono quasi 100 gli interventi che lo scorso anno sono stati effettuati dai Vigili Del Fuoco sul territorio lunigianese grazie al potenziamento estivo del distaccamento di Aulla, e tutti in un solo mese. Quindi, anche per quest'anno, e già da tre anni, l'Unione dei Comuni e il Comune di Pontremoli, che non fa parte dell'ente Unione ma che ha comunque aderito all'iniziativa, ha ritenuto necessario investire nuovamente su questo servizio che, in partenza da domani 31 luglio, sarà attivo fino alla fine del mese di agosto. A supporto della prima squadra vi saranno altre due unità che permetteranno di coprire più turni durante la giornata, ma anche di creare un'ulteriore squadra di soccorso che possa operare contemporaneamente alla prima, andando così a rispondere a più chiamate d'emergenza. In aiuto al distaccamento, per questo mese, anche l'autobotte che in situazioni normali partirebbe dalla centrale di Massa e che ora, invece, collocata ad Aulla, può essere sul posto in tempi brevi, tenendo comunque in considerazione che si tratta di un territorio montano e boschivo molto esteso e dalla difficile viabilità. Un sostegno importante in questo periodo di grande afflusso turistico in tutta la Lunigiana.

In particolare, per quanto riguarda il Comune di Fivizzano, i Vigili del Fuoco hanno preso accordi per poter operare sul territorio nonostante i divieti di transito su alcuni ponti il cui passaggio è vietato a automezzi di un certo peso. Perciò, la soluzione trovata assieme al sindaco Giannetti, è quella di collocare sul posto, sicuramente per tutto il periodo estivo, strumentazioni più piccole, ma comunque efficaci in quanto utilizzabili entro pochissimo tempo dal lancio dell'allarme.

Presenti, quest'oggi, per inaugurare questo fondamentale servizio presso la centrale dei Vigili del Fuoco di Aulla, il presidente dell'Unione dei Comuni Roberto Valettini, il sindaco di Filattiera e assessore dell'Unione Annalisa Folloni e il viceprefetto vicario Sabatina Antonelli che sono stati accolti dal comandante Calogero Daidone.

«La peculiarità del nostro territorio è quello di essere molto boscato e ampio rispetto al resto della provincia, e gode di un grande afflusso di persone grazie al turismo - è intervenuto il presidente Valettini - per questo il servizio di potenziamento è fondamentale. Ringrazio il comandante e il resto dei ragazzi perché hanno sempre dato una disponibilità particolare e lavorato in sinergia con il volontariato. Ringrazio anche i sindaci che, votando all’unanimità, non si sono tirati indietro, compreso quello di Pontremoli, e che hanno compreso l'importanza del potenziamento di questo servizio. Quando le istituzioni lavorano in sinergia per le comunità fanno opera meritoria e meritevole. Questa è una piccola, ma bella pagina che noi andiamo a scrivere.»

«Per la terza volta consecutiva procediamo con il potenziamento del distaccamento di Aulla con due unità in più che ci fanno avere maggiore operatività sugli interventi - ha spiegato il comandante Daidone - Si tratta di supporto alla prima squadra e dell'avvicinamento dell'autobotte. Lo scorso anno abbiamo fatto una verifica di quello che è stato fatto per quanto riguarda gli interventi avvenuti in un mese e sono stati 99, di qualsiasi natura, e solo due di questi sono stati indotti da falso allarme. Considerando l'incidenza dei chilometri che hanno fatto i mezzi, e i numeri di interventi, si vede la vastità del territorio e di quanto sia importante avere questo distaccamento. Ringrazio i ragazzi, l'Unione dei Comuni e tutti i comuni della Lunigiana che hanno deciso di portare avanti il potenziamento per la sicurezza del territorio e delle persone, soprattutto ora che l'affluenza dei turisti è quintuplicata. Grazie anche alla dottoressa Antonelli che ha contribuito alla stipula delle convenzioni.»

«E' stato davvero costruttivo collaborare con le istituzioni per il raggiungimento di questo obiettivo: - ha concluso Antonelli - Vigili del fuoco, Comuni e Ministero dell'Interno hanno fatto sì che questo potesse essere realizzato. I Vigili del fuoco fanno già un lavoro difficile e pericoloso, quindi è giusto che sia snellito nelle pratiche. Auguro a tutti buon lavoro sperando non sia una stagione troppo critica.»