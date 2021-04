Ceparana, rampe in costruzione. Ad Albiano via agli scavi per il nuovo ponte

Lunigiana - Macchinari al lavoro da ieri, ad Albiano Magra, per la realizzazione delle strutture di fondazione del nuovo ponte, che sarà pronto per marzo 2022. Confermate quindi le indiscrezioni della scorsa settimana, secondo le quali i lavori non sarebbero partiti lunedì 12 come da programma, bensì due giorni dopo.

Si tratta di un investimento complessivo da quasi 24 milioni di euro. La nuova struttura, che sostituirà quella crollata tragicamente lo scorso 8 aprile, come precisato da Anas nei mesi scorsi avrà un tracciato pressoché rettilineo e sarà composto da quattro campate per una lunghezza complessiva di circa 288 metri. L’opera ospiterà una carreggiata costituita da due corsie di larghezza pari a 3,5 metri, completate da banchine laterali da 1,25 metri, oltre a due piste ciclopedonali poste su entrambi i lati, per una larghezza totale di 16,90 metri. Le pile e le spalle saranno realizzate in calcestruzzo armato su fondazioni profonde anch’esse in cemento armato. L’impalcato sarà realizzato in struttura mista acciaio-calcestruzzo costituito da travi in acciaio ad altezza variabile con sovrastante soletta in cemento armato.



Parallelamente, proseguono i lavori che porteranno, entro la fine di giugno, alla realizzazione delle rampe sulla A12 che, dalla via vecchia dalla SS330 a Ceparana permetterà di immettersi in autostrada. Un investimento, questo, dal costo di 3,5 milioni di euro.