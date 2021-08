Caprigliola, accolto il progetto di rifacimento della piazza

Lunigiana - Favorevolmente esaminato dalla giunta aullese il progetto di rifacimento della Piazza di Caprigliola, ottenuta l'approvazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il Comune ha incaricato Gaia dell'esecuzione dei lavori relativi alle acque bianche contestualmente al loro intervento sulle acque nere, così da ottenere un risparmio in termini di tempi e costi. Soddisfazione per la risoluzione di un problema rimasto irrisolto per decenni che finalmente, grazie alla soluzione individuata, mette a sistema una concreta sinergia anche con Gaia e la Sovrintendenza, a beneficio della comunità di Caprigliola.