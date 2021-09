Cantieri sull'A15 della Cisa anche durante il fine settimana

Lunigiana - Sono "interventi inderogabili" quelli che dovrà affrontare l'A15 della Cisa nel prossimo fine settimana.





Dal Km. 50+710 al Km. 43+240, tra il casello di Berceto e il casello di Borgotaro, per manutenzione dei giunti di dilatazione, resta chiusa al traffico la carreggiata Nord in direzione Parma, con traffico deviato sulla corrispondente carreggiata Sud, ove avviene a doppio senso di marcia, fino al 01/10/2021.

Dal Km. 53+680 al Km. 52+900, tra il casello di Pontremoli e il casello di Berceto, per lavori di adeguamento completo delle gallerie al d.lgs. 264/06 galleria Corchia, resta chiusa al traffico la carreggiata Nord in direzione Parma, con traffico deviato sulla corrispondente carreggiata Sud, ove avviene a doppio senso di marcia, fino all’ 08/10/2021.

Dal Km. 66+010 al Km. 68+960, tra il casello di Berceto e il casello di Pontremoli, per lavori di risanamento della pavimentazione del viadotto Rio Verde, resta chiusa al traffico la carreggiata Sud in direzione La Spezia, con traffico deviato sulla corrispondente carreggiata Nord, ove avviene a doppio senso di marcia, fino al 29/10/2021.



Per notizie più dettagliate si suggerisce di consultare il sito web www.salt.it sezione Tronco Autocisa, alla pagina dedicata ai cantieri programmati.