Lunigiana - Proseguono con intensificazione i lavori per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra.

A questo proposito, il sindaco Roberto Valettini comunica che lunedì 3 maggio, come già anticipato, il viceministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli, i presidenti delle Regioni Toscana e Liguria, Eugenio Giani e Giovanni Toti, e il presidente di Anas Claudio Andrea Gemme, visiteranno il cantiere per accertarsi sulla progressione dei lavori medesimi.