Barbarasco, conclusa la riqualificazione degli alloggi Erp

Lunigiana - Si è conclusa la riqualificazione degli alloggi Erp di Via Europa a Barbarasco. Il primo intervento ha riguardato lo smaltimento dell’eternit e la posa di lamiere ondulate, verniciate, coibentate, anti rumore: importo dei lavori: 80.000 euro. Il secondo intervento si riferisce al rifacimento della facciata, al ripristino del calcestruzzo e alla realizzazione del cappotto: importo dei lavori: 95.000 euro. “I tempi di realizzazione delle opere sono stati abbastanza lunghi – afferma il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini – ed alcuni particolari devono essere necessariamente migliorati nelle prossime settimane, ma in generale posso dire che si è trattato di un importante investimento per la nostra comunità. In totale, in collaborazione con Erp, sono stati spesi 175.000 euro”.