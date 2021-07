Aulla, variazioni al bilancio per riqualificazioni e rilancio economico e sociale

Lunigiana - Approvata ad Aulla in consiglio comunale una serie di variazioni al bilancio di previsione per una serie di opere e attività di riqualificazione urbana, nonché di rilancio economico e sociale.

"Per il settore delle opere pubbliche - si legge nella nota di Palazzo civico - si evidenziano: applicazione avanzo di amministrazione derivante da trasferimento regionale e contestuale incremento dello stanziamento di uscita per l’intervento di realizzazione opere di urbanizzazione per la nuova palestra della scuole medie di Aulla, per l’importo di € 46.500,00; applicazione avanzo di amministrazione derivante da trasferimento del Consiglio regionale toscano per la creazione del polo culturale e contestuale incremento dello stanziamento di uscita per l’acquisto attrezzature e arredi per la Sala delle Muse di Palazzo Centurione, per l’importo di €24.940,86".



"Si è provveduto inoltre - si legge ancora - ad allineare il cronoprogramma dell’intervento di messa in sicurezza del movimento franoso di Via Don Corsini, ad Albiano Magra, con il finanziamento regionale concesso con DGR n. 193 del 8/3/2021 DODS 2021, prevedendo sull’annualità 2021 l’importo di € 21.779,59 1° lotto finanziato con contributo concesso con DODS 2021, sull’annualità 2022 l’importo di €233.518,86 (di cui € 196.016,27 relativo al 1° lotto finanziato con contributo concesso con DODS 2021 e € 37.502,59 relativo al 2° lotto con previsione di finanziamento mediante contributo regionale); ad inserire nel Piano OO.PP. 2021/2023 il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Aulella e del torrente Dorbola a protezione dell'abitato di Quartiere Gobetti dell’importo complessivo di € 4.800.000,00 di cui € 2.300.000,00 1° lotto sull’annualità 2022 finanziata con contributi regionali concessi e per € 2.500.000,00 2° lotto sull’annualità 2023 con previsione di finanziamento mediante contributi regionali. Si è inoltre evidenziato che in data 15/6/2021 la Regione Toscana, a seguito della conclusione dell’intervento di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’ex polverificio in località Pallerone, ha erogato il saldo 'a rimborso' dell’importo di € 431.154,96 del contributo previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 402 del 19/05/2014; gli uffici stanno predisponendo gli atti necessari all’inserimento del citato saldo nel bilancio finanziario 2021 con successiva variazione. Un risultato importante che è stato il frutto dell’intenso impegno di questa Amministrazione".



"Per quanto concerne le altre variazioni economiche approvate a favore e a sostegno di cittadini, famiglie, imprese e della città nel suo complesso - continua la nota -, si evidenziano in particolare: l’incremento degli stanziamenti di entrata per trasferimento statale per centri estivi - Periodo 01/06 - 31/12/2021 DL 73/2021 art.63, per l’importo di €24.923,00; incremento dello stanziamento di entrata per trasferimento statale “Fondo solidarietà alimentare 2021” e contestuale incremento stanziamento di uscita per trasferimento fondi a famiglie, per l’importo di €47.629,72; incremento degli stanziamenti di entrata per trasferimento dalla Società della Salute SDS Lunigiana e contestuale incremento stanziamento di uscita per contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione, per l’importo di € 47.910,00".