Aulla torna ad animarsi: l’occasione è la Festa nazionale delle Pro loco di domenica 11 luglio

Lunigiana - La Pro Loco Città di Aulla, col patrocinio del Comune di Aulla, con la partecipazione di tante associazioni, dei commercianti e dei cittadini porterà la festa per le strade del centro storico nella giornata di domenica 11 luglio.



"Riscoprirci comunità con i capolavori dell’arte, i prodotti del territorio, le stupende eredità della tradizione e la vocazione del commercio sono il senso che la Pro Loco Città di Aulla vuol dare a questa festa", spiegano gli organizzatori.



Si ringraziano anticipatamente, e non sarà mai abbastanza, il Comune di Aulla per il patrocinio, tutti i banchi del mercatino delle erbe e dei prodotti naturali, Aulla Ricami per i capolavori, Pro Loco Mani e Menti per il prezioso lavoro, i pittori Lunigianesi per le deliziose opere d’arte, la Scuola del Merletto di Novedrate (CO) per la dimostrazione dell’antica arte del tombolo, il gruppo musicale “Ottava Stanza” per la loro originale musica, gli Associati di CIA e COLDIRETTI per i frutti della terra, i commercianti del Centro Storico per le loro merci e la loro disponibilità e l’Associazione “San Caprasio” in compagnia della quale concluderemo la serata nel ricordare “Vent’anni di archeologia a San Caprasio”.



Un grazie grande alle associazioni “La Brunella”, “Fili di Juta”, “La Consulta delle Donne” e “Amighi d’Sghigia” per il fattivo impegno che mai è mancato.



"Il grande abbraccio dei ringraziamenti naturalmente comprende tutti coloro che con noi parteciperanno alla festa ad Aulla il giorno 11 Luglio dalle 9", concludono gli organizzatori.