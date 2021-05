Aulla, servirà l’intera estate per terminare i lavori al centro di Quercia

Lunigiana - Proseguono i lavori presso il centro scolastico-sportivo S. D’Acquisto di Quercia, avviati dal Comune di Aulla nel 2016. Ora, dopo la realizzazione del primo lotto, che prevedeva l’impermeabilizzazione della copertura e l’adeguamento degli impianti, e del 2° lotto, dedicato ai lavori di adeguamento alla prevenzione incendi e delle norme legate al superamento delle barriere architettoniche, è in corso la realizzazione del 3° lotto. Si tratta di un investimento di 780 mila euro avviato grazie al contributo da parte della Regione Toscana tramite il bando “Secondo piano pluriennale sport e periferie”.



Il lotto è diviso in due stralci, il primo da 481 mila e 730 euro per la riqualificazione della pista di atletica con la sistemazione della fossa siepi, della gabbia per il lancio del disco e del martello, salto in alto, salto in lungo, salto con l’asta e rifacimento dei campi polivalenti di tennis e calcetto; il secondo, di 298 mila e 260 euro, per le opere edili di spogliatoi e tribune. I lavori del secondo stralcio sono iniziati il 12 aprile 2021 e avranno una durata di 120 giorni, mentre il primo stralcio sono stati appaltati il 7 maggio 2021 e inizieranno in estate.



Ma vi è ancora un grande punto interrogativo sul recupero delle vasche natatorie, la parte del centro sportivo più attesa dalla popolazione. L’amministrazione ha partecipato al bando “Sport e periferie 2020” per un importo di 700 mila euro con i quali dovrebbe essere assicurata la riapertura dell’impianto. La speranza è di poter tornare a usufruire della struttura il prima possibile dopo quasi 10 anni di stop.