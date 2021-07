Albiano, le rampe sull'A12 aprono venerdì 16 luglio

Il tratto Ceparana-Aulla sarà gratuito per gli abitanti per chi lavora nella frazione del comune lunigianese. In attesa del ponte.

Lunigiana - La conferma è arrivata poco fa direttamente dal Comune di Aulla (Massa-Carrara): le rampe sull’autostrada A12, tanto attese da chi abita e lavora ad Albiano Magra, apriranno venerdì 16 luglio. Dopo il crollo del ponte, avvenuto l’8 aprile 2020, una delle prime richieste di Palazzo Civico riguardò proprio la realizzazione delle rampe. "L’amministrazione comunale - ha annunciato il Comune - conferma che le rampe sulla A12 saranno aperte al transito da venerdì 16 luglio 2021. Il tratto Ceparana-Aulla (e viceversa) sarà gratuito per gli abitanti di Albiano e per chi lavora ad Albiano. Ulteriori richieste che questa amministrazione ha espresso anche per il tratto Ceparana-Santo Stefano sono attualmente al vaglio del commissario straordinario". Le nuove rampe autostradali si chiameranno Albiano Magra-Ceparana sia in uscita che in ingresso. Un nuovo passo verso la normalità per gli albianesi, anche se la soluzione più attesa riguarda il nuovo ponte che arriverà, secondo i piani, nel marzo del 2022.