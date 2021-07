“L’estate giusta” al Centro polivalente Icaro di Licciana

Lunigiana - Si è svolto nei giorni scorsi al Centro polivalente Icaro di Costamala di Licciana Nardi, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, l'evento di presentazione alle numerose famiglie intervenute delle attività estive del Centro.

“L’estate giusta”: è questa la denominazione data alle imminenti attività del Centro, che partiranno lunedì 5 luglio e si concluderanno venerdì 10 settembre, con una pausa tra il 26 luglio e il 6 agosto.

Il programma settimanale delle attività è il seguente: lunedì laboratorio di percussioni con il maestro Alessandro Piccioli; martedì uscite sul territorio; mercoledì calcio; giovedì laboratorio di improvvisazione teatrale con l’associazione culturale Mirpò; venerdì giochi di squadra.

Il Centro polivalente Icaro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, e in ogni giornata la prima ora sarà dedicata all’accoglienza, al gioco libero e ai compiti delle vacanze.

Tutti i lunedì di luglio, inoltre, la gelateria Lino di Aulla, con il suo gelato da asporto, verrà a trovare ragazzi e operatori.

Le attività sono gratuite e riservate ai ragazzi dai 10 ai 16 anni di età, previa prenotazione e iscrizione.

Il ricco e variegato programma estivo che sta per iniziare è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Licciana Nardi, che ha finanziato le attività gestite dagli esperti esterni.

Per info e prenotazioni occorre contattare i seguenti numeri di telefono: 0187408306 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19) oppure 3455919780.

Da sottolineare che nel difficile contesto dell’emergenza sanitaria in corso, il Centro polivalente Icaro ha continuato ad operare, implementando nel post lockdown l’offerta educativa grazie alla costante collaborazione con il Comune di Licciana Nardi.

In questo modo si è preservato il contatto coi ragazzi e le loro famiglie.

Terminato l’impegno con la scuola, quindi si è pensato di riproporre un’offerta per l’estate 2021 che, garantendo tutte le condizioni di sicurezza, possa offrire occasioni di socialità fuori dal contesto domestico.