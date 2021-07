"BVLG 2021": anche quest’anno borse di studio messe in palio per gli studenti meritevoli

Lunigiana - “L’Istituto di via Mazzini mette in palio quasi 90 mila euro per gli studenti che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno ottenuto risultati importanti unendo impegno e merito.” Anche quest’anno la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana vuole premiare l’impegno dei giovani. Con la delibera del 8 luglio scorso il Consiglio di amministrazione BVLG ha approvato il regolamento per il Concorso Borse di Studio 2021. Numeri importanti con ben 442 borse di studio per 89.900 euro totali, confermando che premiare i giovani e il merito sono tra i punti fermi BVLG, creando così valore per famiglie e territorio. I destinatari del premio sono studenti, figli di soci, o soci loro stessi, titolari dei conti a loro dedicati aperti almeno sei mesi prima della data di apertura del bando e residenti nelle province di Lucca, Massa-Carrara o La Spezia. Il concorso è aperto anche ai non soci. La finalità è di premiare gli studenti meritevoli delle scuole medie inferiori e superiori dell’anno scolastico 2020/2021. Può partecipare lo studente che ha conseguito la licenza media, la maturità e i promossi delle scuole superiori. 442 borse di studio per 89.900 euro totali; 100 euro ai migliori

che hanno conseguito la licenza di scuola media, 200 euro ai migliori delle scuole superiori, 400 euro ai migliori con diploma di maturità. Le domande di partecipazione potranno essere presentate nelle filiali BVLG fino al 15 ottobre

2021 tramite la scheda di iscrizione e seguendo il regolamento disponibile sul sito www.bvlg.it. La speranza dell’Istituto non è solo di poter premiare i giovani meritevoli di quest’anno ma, ove possibile per la pandemia, di premiare anche gli studenti che hanno vinto la borsa di studio l’anno scorso vista l’impossibilità di organizzare gli eventi di fine 2020.