Trofeo Liguria di salto ostacoli, la vezzanese 3 Emme fa tripletta

Liguria - Si è concluso nello scorso fine settimana il Trofeo Liguria 2021 di salto ostacoli.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Liguria della F.I.S.E., si articola in cinque tappe, tenutesi presso altrettanti circoli ippici della Liguria, ha lo scopo di preparare, per la stagione agonistica in corso, gli atleti della Liguria per la partecipazione alle manifestazioni nazionali quali Ponyadi per le categorie riservate ai pony, e tutte le altre gare riservate ai cavalli, sia a livello individuale che di squadra per la Liguria, hanno partecipato anche le giovani speranze del Circolo Ippico 3 Emme di Vezzano Ligure.

Al termine della fase finale del Trofeo Liguria, tenutasi domenica 22 agosto presso gli impianti del circolo A.S.D. Black Horse Stable di Roccavignale, gli atleti del Circolo Ippico 3 Emme di Vezzano Ligure sono risultati primi classificati in tre delle categorie nelle quali era suddiviso il trofeo, nello specifico Sebastiano Borgna, con la sua pony Westpark Razzle Dazzle, si è aggiudicato la categoria Pony Bronze, Micaela Mariuccia Marras, con il pony Vidocq de Gineau, si è aggiudicata la categoria Pony Gold, mentre Beatrice Mammi, con la sua cavalla Darlinette, ha vinto la categoria Trofeo Emergenti Cavalli.

Ottimi risultati dunque per il sodalizio equestre vezzanese, guidato dagli istruttori Francesco Marras e Micol Siri, in vista della partecipazione alla fase finale della stagione nella quale si svolgeranno, a partire dal primi giorni di settembre, le manifestazioni nazionali delle Ponyadi presso l'Arezzo Equestrian Center, impianto che ospiterà, nel fine settimana successivo, anche i Campionati Italiani riservati alle categorie Children, Juniores e Young Riders, mentre nei primi giorni di ottobre sono previste le finali nazionali del Progetto Sport presso gli impianti di Riviera Resort SSD.