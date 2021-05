Staffetta Ventimiglia-La Spezia con "La Liguria che riparte. Di Corsa"

Liguria - Evento benefico-promozionale, alla sua seconda edizione il prossimo weekend. "La Liguria che riparte. Di Corsa"è una staffetta, aperta esclusivamente alle società liguri e ai possessori di runcard liguri che partirà dal confine di Stato, la città di Ventimiglia, e terminerà alla Spezia, dalla parte opposta della Liguria: circa 273 km divisa in due tappe (Ventimiglia/Genova e Genova/La Spezia) collegata alla staffetta nazionale di Run4Hope in favore dell’AIRC per la ricerca sui tumori infantili.



Non sarà una gara, ma un segnale di ripartenza sia per i runners, sia per i Comuni, sia per le aziende agroalimentari e di artigianato, sia per le associazioni di volontariato, associazioni che saranno coinvolte all’interno di un altro Progetto “Partendo dalla fine” ideato da due ragazzi romani e che terminerà con una raccolta fondi durante una 100 miglia a staffetta Corsa nelle periferie di Roma nel mese di settembre a sostegno delle associazioni di volontariato.



Chi si iscrive alla gara potrà donare all’AIRC attraverso la Rete del Dono. Per partecipare e per tutte le info scrivete a info@runrivierarun.it o telefonate a Luciano Costa al 3209081465. "La Liguria che riparte.Di Corsa", organizzata dall’Asd RunRivieraRun, ha il patrocinio della Regione Liguria, il patrocinio morale di Fidal e Coni Nazionale, la collaborazione della Genova Liguria Film Commission e di Confartigianato Liguria a sostegno di Run4Hope e AIRC.